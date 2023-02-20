Капризов в матче с «Нэшвиллом» оформил дубль и обогнал Овечкина по голам в этом сезоне НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

25-летний россиянин забросил шайбу на 42-й минуте и сделал счет 3:1. Также он забил второй гол команды на 22-й минуте.

Таким образом, на счету Капризова 66 (33+33) очков в текущем сезоне — он обогнал по голам форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, у которого 32 заброшенные шайбы.