«Миннесота» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» победила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 26 очками в 27 матчах.

«Калгари» идет на 11-й строчке с 27 очками в 30 играх.

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