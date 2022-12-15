«Миннесота» выиграла у «Детройта». Капризов набрал одно очко
«Миннесота» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Годро — 6 (бол., Стил, Сперджен), 14:37 — 1:0. Дамба — 3 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 28:02 — 2:0. Седерблом — 3 (Эрне), 38:41 — 2:1. Зуккарелло — 10 (Капризов), 38:57 — 3:1. Годро — 7 (п.в., Фолиньо), 59:18 — 4:1.
Вратари: Густавссон — Хелльберг (56:52 — 57:30, 57:51 — 59:18).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 22 (7+11+4) — 17 (2+10+5).
Наши: Капризов (20.18/3/0) — -.
15 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
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|1
|Нью-Джерси
|29
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|Питтсбург
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|15
|35
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|В
|П
|О
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|19
|11
|44
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|Тампа-Бэй
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|18
|10
|37
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
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|14
|16
|32
|6
|Монреаль
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|14
|15
|30
|7
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|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
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|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
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|10
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|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
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|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|15.12
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|3 : 2
|15.12
|03:30
|
Миннесота – Детройт
|4 : 1
|15.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 4 Б
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02