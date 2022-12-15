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Сегодня, 08:58

Гол Кузьменко в серии буллитов принес «Ванкуверу» победу над «Калгари»

Алина Савинова
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Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:4 Б.

В составе «Калгари» отметились Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис.

У «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват, Конор Гарланд и Шелдон Дрис. Победный буллит на счету россиянина Андрея Кузьменко.

После этого матча «Ванкувер» поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице «Запада» (29 очков). «Калгари» разместился строчкой выше (32 очка).

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«Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хорват — 20 (Экман-Ларссон, Миллер), 1:14 — 0:1. Гарлэнд — 5 (Хегландер, Майерс), 1:48 — 0:2. Баклунд — 6 (бол., Дюбе, Ружичка), 9:40 — 1:2. Манджапане — 7 (Кадри, Дюбе), 16:09 — 2:2. Льюис — 6 (Уигар, Маркстрем), 23:51 — 3:2. Дрис — 3 (Хегландер, Кузьменко), 25:31 — 3:3.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Маркстрем — Мартин.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 38 (16+11+9+2) — 27 (7+12+3+5).
Наши: Задоров (24.24/4/+1) — Кузьменко (15.07/0/+1), Михеев (16.01/3/0).
15 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Андрей Кузьменко
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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2 Каролина 28 16 12 38
3 Питтсбург 29 17 12 38
4 Айлендерс 30 17 13 35
5 Рейнджерс 30 15 15 35
6 Вашингтон 31 15 16 34
7 Филадельфия 30 9 21 25
8 Коламбус 28 10 18 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 28 23 5 47
2 Торонто 30 19 11 44
3 Тампа-Бэй 28 18 10 37
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 30 14 16 32
6 Монреаль 29 14 15 30
7 Оттава 29 13 16 28
8 Баффало 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 17 13 39
2 Виннипег 28 18 10 37
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 27 15 12 32
5 Нэшвилл 27 12 15 27
6 Сент-Луис 29 13 16 27
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 27 7 20 18
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1 Вегас 31 21 10 43
2 Сиэтл 28 16 12 35
3 Лос-Анджелес 32 15 17 35
4 Эдмонтон 30 17 13 34
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8 Анахайм 30 7 23 17
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Оттава – Монреаль
 3 : 2
15.12 03:30
Миннесота – Детройт
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Калгари – Ванкувер
 3 : 4 Б
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