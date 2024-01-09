«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 51 очком в 39 матчах.

«Миннесота» идет на 13-й строчке с 38 очками в 39 играх.

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