Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Бостоном» в серии буллитов

«Колорадо» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили Микко Рантанен, Логан О'Коннор и Сэм Малински. У гостей дважды отличился Брэд Маршан, еще одна шайба на счету Джона Бишера.

«Колорадо» победил в серии буллитов со счетом 1:0, победный бросок исполнил российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.

«Бостон» лидирует в таблице Востока с 55 очками в 39 играх.