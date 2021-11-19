Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

4 очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

06:46
19 ноября. «Миннесота» — «Даллас» — 7:2. Фото Twitter
19 ноября. «Миннесота» — «Даллас» — 7:2. Фото Twitter
Теги:

«Миннесота» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и тремя голевыми передачами. Его признали первой звездой встречи.

«Миннесота» идет на 4-м месте в Западной конференции. «Даллас» занимает 12-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)

Голы: Питлик — 4 (Штурм, Духайм), 9:24 — 1:0. Капризов — 4 (Зуккарелло, Раск), 15:09 — 2:0. Хартман — 8 (Голигоски, Фиала), 38:59 — 3:0. Петерсон — 2 (Сегин, Гленденинг), 43:50 — 3:1. Голигоски — 1 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 47:15 — 4:1. Годро — 2 (Капризов), 48:53 — 5:1. Бенн — 4 (Линделл, Гурьянов), 52:38 — 5:2. Зуккарелло — 4 (Капризов, Голигоски), 53:07 — 6:2. Раск — 2 (Капризов, Зуккарелло), 53:52 — 7:2.

Вратари: Тэлбот — Худобин (Эттингер, 53:52).

Штраф: 19 — 15.

Броски: 26 (11+9+6) — 38 (11+7+20).

Наши: Капризов (16.52/2/+4), Куликов (16.08/0/+2) — Гурьянов (17.30/4/0), Радулов (15.02/2/-2).

19 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Безумный канадец дрался с болельщиками, бил тренеров и играл с Гретцки. История главного тафгая НХЛ
АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»
0