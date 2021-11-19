«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе», Бучневич и Барбашев отметились результативными передачами

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» дубль оформил Брендон Саад, еще по шайбе забросили Роберт Томас и Джордан Кайру, Павел Бучневич и Иван Барбашев сделали по результативной передаче. «Шаркс» ответили точным броском Джонатана Далена, Александр Барабанов завершил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Саад — 5 (бол., О`Райлли, Перрон), 10:25 — 1:0. Томас — 2 (Бучневич, Перунович), 21:35 — 2:0. Дален — 7 (Майер), 28:16 — 2:1. Саад — 6 (Сундквист, Барбашев), 30:17 — 3:1. Кайру — 8 (Перрон), 41:09 — 4:1.

Вратари: Хуссо — Раймер.

Штраф: 5 — 13.

Броски: 48 (16+19+13) — 27 (13+8+6).

Наши: Барбашев (15.35/3/+1), Бучневич (17.32/2/+1), Костин (11.38/1/0), Тарасенко (18.54/7/+1) — Барабанов (14.42/2/-2).

19 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.