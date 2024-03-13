«Вегас» на выезде обыграл «Сиэтл». Дорофеев забросил одну шайбу, Барбашев сделал голевую передачу

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«Сиэтл» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Голден Найтс» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий гостей Иван Барбашев сделал голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Павел Дорофеев отметился голом.

«Вегас» набрал 77 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 68 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 0:1)

Голы: Бураковски — 3 (Маккэн, Картье), 24:14 — 1:0. Маршессо — 35 (бол., Барбашев, Айкел), 26:36 — 1:1. Дорофеев — 9 (Карлссон), 35:00 — 1:2. Бенайерс — 9 (Борген, Татар), 41:55 — 2:2. Танев — 6 (Белльмар, Ямамото), 45:21 — 3:2. Бьоркстранд — 17 (Толванен, Гурд), 51:30 — 4:2. Карлссон — 23 (Макнэбб, Теодор), 52:23 — 4:3. Маршессо — 36 (Стивенсон, Айкел), 59:43 — 4:4. Айкел — 20 (Пьетранджело), 63:01 — 4:5.

Вратари: Грубауэр — Хилл (58:27 — 59:43).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+13+6+2) — 35 (7+15+9+4).

Наши: — - Барбашев (19.21/2/-1), Дорофеев (12.37/2/+2).

13 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».