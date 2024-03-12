«Миннесота» на своем льду сыграет против «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 13 марта. Встреча пройдет на «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Аризона» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Аризона» идет на 13-й строчке «Запада», имея в своем активе 57 очков. «Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 69 очков. «Аризона» идет на 13-й строчке «Запада», имея в своем активе 57 очков.

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