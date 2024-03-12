«Даллас» на своем льду сыграет против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 13 марта. Встреча пройдет на «Американ Эйрлайнс-центре» в парке Победы в Далласе, Техас, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Даллас» — «Флорида» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Даллас» занимает сейчас 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 89 очков. «Флорида» идет на 1-й строчке «Востока», имея в своем активе 92 очка. «Даллас» занимает сейчас 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 89 очков. «Флорида» идет на 1-й строчке «Востока», имея в своем активе 92 очка.

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