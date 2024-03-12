«Калгари» на своем льду сыграет против «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со вторника на среду, 13 марта. Встреча пройдет на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари, Альберта, Канада. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Калгари» — «Колорадо» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Калгари» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков. «Колорадо» идет на 4-й строчке «Запада», имея в своем активе 85 очков. «Калгари» занимает сейчас 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 67 очков. «Колорадо» идет на 4-й строчке «Запада», имея в своем активе 85 очков. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.