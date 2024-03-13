Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»

«Миннесота» на своем льду обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него 73 (33+40) очка в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 71 очко и занимает 9-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Капризов — 32 (Фэйбер, Меррилл), 6:29 — 1:0. Бьюгстад — 16 (Карконе, Кессельринг), 28:08 — 1:1. Хартман — 17 (бол., Капризов, Годро), 38:16 — 2:1. Капризов — 33 (п.в., Миддлтон), 57:28 — 3:1. Фолиньо — 10 (п.в.), 57:55 — 4:1.

Вратари: Флери — Веймелка (56:56 — 57:28, 57:48 — 57:55).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (6+14+11) — 22 (5+9+8).

Наши: Капризов (22.10/3/+1) — -.

13 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.