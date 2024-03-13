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Сегодня, 05:37

Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Райан Хартман и Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» на своем льду обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него 73 (33+40) очка в этом сезоне.

«Миннесота» набрала 71 очко и занимает 9-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Капризов — 32 (Фэйбер, Меррилл), 6:29 — 1:0. Бьюгстад — 16 (Карконе, Кессельринг), 28:08 — 1:1. Хартман — 17 (бол., Капризов, Годро), 38:16 — 2:1. Капризов — 33 (п.в., Миддлтон), 57:28 — 3:1. Фолиньо — 10 (п.в.), 57:55 — 4:1.

Вратари: Флери — Веймелка (56:56 — 57:28, 57:48 — 57:55).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (6+14+11) — 22 (5+9+8).

Наши: Капризов (22.10/3/+1) — -.

13 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Райан Хартман
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
4
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 65 43 22 90
2 Каролина 65 39 26 84
3 Филадельфия 66 34 32 76
4 Айлендерс 64 29 35 72
5 Вашингтон 63 30 33 69
6 Нью-Джерси 65 31 34 66
7 Питтсбург 64 28 36 65
8 Коламбус 65 22 43 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 94
2 Бостон 67 38 29 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 65 33 32 72
6 Баффало 66 31 35 67
7 Монреаль 65 25 40 60
8 Оттава 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 67 40 27 89
2 Виннипег 64 41 23 87
3 Колорадо 66 41 25 87
4 Нэшвилл 66 37 29 78
5 Миннесота 66 32 34 71
6 Сент-Луис 65 33 32 69
7 Аризона 66 26 40 57
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 63 39 24 81
3 Лос-Анджелес 64 33 31 77
4 Вегас 64 34 30 75
5 Сиэтл 63 28 35 67
6 Калгари 65 31 34 67
7 Анахайм 65 23 42 49
8 Сан-Хосе 64 16 48 39
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