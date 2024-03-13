Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»
«Миннесота» на своем льду обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь у него 73 (33+40) очка в этом сезоне.
«Миннесота» набрала 71 очко и занимает 9-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 57 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Капризов — 32 (Фэйбер, Меррилл), 6:29 — 1:0. Бьюгстад — 16 (Карконе, Кессельринг), 28:08 — 1:1. Хартман — 17 (бол., Капризов, Годро), 38:16 — 2:1. Капризов — 33 (п.в., Миддлтон), 57:28 — 3:1. Фолиньо — 10 (п.в.), 57:55 — 4:1.
Вратари: Флери — Веймелка (56:56 — 57:28, 57:48 — 57:55).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (6+14+11) — 22 (5+9+8).
Наши: Капризов (22.10/3/+1) — -.
13 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|65
|43
|22
|90
|2
|Каролина
|65
|39
|26
|84
|3
|Филадельфия
|66
|34
|32
|76
|4
|Айлендерс
|64
|29
|35
|72
|5
|Вашингтон
|63
|30
|33
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|64
|28
|36
|65
|8
|Коламбус
|65
|22
|43
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|94
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|65
|33
|32
|72
|6
|Баффало
|66
|31
|35
|67
|7
|Монреаль
|65
|25
|40
|60
|8
|Оттава
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|2
|Виннипег
|64
|41
|23
|87
|3
|Колорадо
|66
|41
|25
|87
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|33
|32
|69
|7
|Аризона
|66
|26
|40
|57
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|64
|33
|31
|77
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|75
|5
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|64
|16
|48
|39
|13.03
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|3 : 2
|13.03
|02:00
|
Оттава – Питтсбург
|2 : 1 ОТ
|13.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|3 : 0
|13.03
|02:00
|
Баффало – Детройт
|7 : 3
|13.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 1
|13.03
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|4 : 1
|13.03
|03:00
|
Даллас – Флорида
|3 : 4
|13.03
|03:30
|
Чикаго – Анахайм
|7 : 2
|13.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|2 : 6
|13.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|66
|113
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|66
|46
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97