«Флорида» обыграла «Даллас». Бобровский сделал 27 сэйвов

«Даллас» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Пантерз» прервали пятиматчевую победную серию «Старз».

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» набрала 94 очка и лидирует в Восточной конференции. «Даллас» идет на 2-й строчке в Западной конференции — 89 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Флорида» — 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Голы: Павелски — 24 (Робертсон, Джонстон), 3:53 — 1:0. Робертсон — 22 (бол., Павелски, Бенн), 27:48 — 2:0. Джонстон — 24 (Марчмент), 28:11 — 3:0. Райнхарт — 46 (бол., Барков, Ткачак), 32:52 — 3:1. Барков — 16 (бол., Верхэге, Монтур), 51:09 — 3:2. Беннетт — 16 (Ткачак, Форслинг), 54:00 — 3:3. Барков — 17 (бол., Верхэге, Монтур), 54:38 — 3:4.

Вратари: Эттингер (57:19) — Бобровский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (14+10+6) — 30 (10+11+9).

Наши: — - Куликов (15.04/0/-1), Тарасенко (12.06/1/-1).

13 марта. Даллас. American Airlines Center.