Мироманов забросил первую шайбу после обмена в «Калгари»

«Калгари» на своем льду выигрывает у «Колорадо» после первого периода со счетом 2:1.

На 4-й минуте встречи шайбу забросил российский защитник хозяев Даниил Мироманов. Для него это первый гол в этом сезоне и первый гол за новую команду.

7 марта «Вегас» и «Калгари» произвели обмен. «Флэймз» получили защитника Даниила Мироманова, а также условный выбор в первом и третьем раундах драфта-2025. В «Голден Найтс» направится канадец Ноа Хэнифин.