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14 марта, 23:00

«Миннесота» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Миннесота» — «Анахайм» 15 марта начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» в ночь на 15 марта на домашней арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле примет «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатные видеотрансляции поединка «Миннесота» — «Анахайм» пройдут в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. В России официально не показывают НХЛ. Ключевые события встречи регулярного чемпионата будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Уайлд» с 71 баллом идет на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции после 66 матчей. «Дакс» находятся на 14-м месте на Западе с 49 очками после 65 встреч.

За «Миннесоту» играет российский нападающий Кирилл Капризов. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 26-летний хоккеист набрал 73 (33+40) очка в 59 матчах при показателе полезности «+10».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сиэтл» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 65 43 22 90
2 Каролина 65 39 26 84
3 Филадельфия 66 34 32 76
4 Айлендерс 64 29 35 72
5 Вашингтон 64 30 34 69
6 Нью-Джерси 65 31 34 66
7 Питтсбург 64 28 36 65
8 Коламбус 65 22 43 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 94
2 Бостон 67 38 29 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 65 33 32 72
6 Баффало 66 31 35 67
7 Монреаль 65 25 40 60
8 Оттава 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 42 25 89
2 Даллас 67 40 27 89
3 Виннипег 65 41 24 87
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Сент-Луис 66 34 32 71
6 Миннесота 66 32 34 71
7 Аризона 66 26 40 57
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Вегас 65 35 30 77
4 Лос-Анджелес 65 33 32 77
5 Сиэтл 64 28 36 68
6 Калгари 65 31 34 67
7 Анахайм 65 23 42 49
8 Сан-Хосе 64 16 48 39
Результаты / календарь
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
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15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
15.03 02:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 - : -
15.03 02:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
- : -
15.03 02:00
Филадельфия – Торонто
 - : -
15.03 02:00
Монреаль – Бостон
 - : -
15.03 02:00
Баффало – Айлендерс
- : -
15.03 02:00
Коламбус – Оттава
 - : -
15.03 02:00
Детройт – Аризона
 - : -
15.03 02:00
Каролина – Флорида
 - : -
15.03 03:00
Миннесота – Анахайм
 - : -
15.03 03:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
15.03 04:00
Калгари – Вегас
 - : -
15.03 05:00
Сиэтл – Вашингтон
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 66 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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