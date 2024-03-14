«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
«Тампа-Бэй» на своем льду «Амали-арены» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 марта. Поединок начнется в 02.00 по московскому времени.
В России официально не показывают матчи НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант.
Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Лайтнинг» располагаются на седьмой строчке с 74 баллами в турнирной таблице Восточной конференции после 65 матчей. Клуб из Нью-Йорка находится на третьем месте на Востоке с 90 очками после 65 встреч.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|65
|43
|22
|90
|2
|Каролина
|65
|39
|26
|84
|3
|Филадельфия
|66
|34
|32
|76
|4
|Айлендерс
|64
|29
|35
|72
|5
|Вашингтон
|64
|30
|34
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|64
|28
|36
|65
|8
|Коламбус
|65
|22
|43
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|94
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|65
|33
|32
|72
|6
|Баффало
|66
|31
|35
|67
|7
|Монреаль
|65
|25
|40
|60
|8
|Оттава
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|2
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|3
|Виннипег
|65
|41
|24
|87
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|6
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|7
|Аризона
|66
|26
|40
|57
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Вегас
|65
|35
|30
|77
|4
|Лос-Анджелес
|65
|33
|32
|77
|5
|Сиэтл
|64
|28
|36
|68
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|64
|16
|48
|39
|14.03
|02:30
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|3 : 1
|14.03
|02:30
|
Виннипег – Нэшвилл
|2 : 4
|14.03
|05:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|7 : 2
|14.03
|05:30
|
Ванкувер – Колорадо
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|66
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97