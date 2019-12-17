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Микко Коскинен — о победе над «Далласом»: «Все в первую очередь думали об обороне, а потом уже — об игре впереди»

10:31
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Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1).

— Было круто, — цитирует Коскинена официальный сайт НХЛ. — Ребята играли очень плотно и здорово. Все в первую очередь думали об обороне, а потом уже — об игре впереди.

Победа над «Далласом» позволила «Эдмонтону» прервать серию из четырех поражений подряд. С 46 очками «Ойлерс» идут на шестом месте в Западной конференции.

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