Михеев — о реакции фанатов «Торонто» на вылет из плей-офф: «После седьмого матча едешь по городу, люди расстроенные, плачут»

Экс-форвард «Торонто» Илья Михеев рассказал, как город переживал вылет в первом раунде плей-офф от «Тампы».

— «Торонто» долгое время не может выиграть Кубок Стэнли. В городе ощущается давление от болельщиков?

— Конечно, давление чувствуется. Здесь все пропитано хоккеем. Все болеют, переживают. Сумасшедшая поддержка и ожидания от команды. Когда мы проиграли в седьмом матче «Тампе», ехал по городу, люди стоят расстроенные, плачут. В любой команде так, но за три года в «Торонто» я это прочувствовал.

15 мая «Торонто» в решающем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ уступило «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2. Серия завершилась со счетом 4-3 в пользу «Молний».