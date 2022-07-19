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Сегодня, 21:43

Михеев — о реакции фанатов «Торонто» на вылет из плей-офф: «После седьмого матча едешь по городу, люди расстроенные, плачут»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Экс-форвард «Торонто» Илья Михеев рассказал, как город переживал вылет в первом раунде плей-офф от «Тампы».

— «Торонто» долгое время не может выиграть Кубок Стэнли. В городе ощущается давление от болельщиков?

— Конечно, давление чувствуется. Здесь все пропитано хоккеем. Все болеют, переживают. Сумасшедшая поддержка и ожидания от команды. Когда мы проиграли в седьмом матче «Тампе», ехал по городу, люди стоят расстроенные, плачут. В любой команде так, но за три года в «Торонто» я это прочувствовал.

15 мая «Торонто» в решающем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ уступило «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2. Серия завершилась со счетом 4-3 в пользу «Молний».

Илья Михеев
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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