Михеев объяснил, почему посоветовал Кузьменко перейти в «Ванкувер»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев объяснил, почему порекомендовал форварду Андрею Кузьменко подписать контракт с «Кэнакс».

— Почему вы посоветовали Андрею Кузьменко подписать контракт с «Ванкувером»?

— Мы с ним разговаривали. Он сузил круг команд и спросил: «Как бы ты поступил?». Не буду говорить, какие у него были команды. Из тех, которые он назвал на финишной прямой, я посоветовал «Ванкувер». Мы много играли против «Кэнакс», я видел и знаю их состав. Знал, что зимой в клуб пришло новое руководство. Посчитал, что для Кузи это будет хороший вариант для начала, по сравнению с альтернативными.

Контракт новичка с 26-летним нападающим рассчитан на один сезон.