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Сегодня, 21:37

Нападающий Джонни Годро рассказал, что мог оказаться в «Нью-Джерси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Коламбуса» Джонни Годро признался, что этим летом был близок к переходу в «Нью-Джерси».

«Я пытался договориться с «Нью-Джерси» и большую часть дня не получал никаких известий от «Коламбуса». Затем внезапно «Блю Джэкетс» позвонили. Я сразу сказал своему агенту: «Хочу перейти в этот клуб. Просто попробуй заключить эту сделку». Он договорился за час, и дальше, как вы знаете, я подписал контракт с «Коламбусом», — приводит слова Годро Clutch Points.

28-летний американец заключил с «Коламбусом» семилетний контракт на 68,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Годро в составе «Калгари» набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Джонни Годро
Коламбус Блю Джэкетс
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