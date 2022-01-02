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Михеев признан третьей звездой матча «Торонто» — «Оттава»

05:50
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Оттава» (6:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Илья Михеев признан третьей звездой встречи. Он отметился двумя заброшенными шайбами. Для него это был первый дубль в НХЛ.

Второй звездой стал вратарь Джэк Кэмпбелл, отразивший 23 броска. Воглавил тройку Ти Джей Броди, который набрал 3 (1+2) очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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