Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Оттава» (6:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий Илья Михеев признан третьей звездой встречи. Он отметился двумя заброшенными шайбами. Для него это был первый дубль в НХЛ.

Второй звездой стал вратарь Джэк Кэмпбелл, отразивший 23 броска. Воглавил тройку Ти Джей Броди, который набрал 3 (1+2) очка.