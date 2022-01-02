Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву»
05:38
«Торонто» крупно обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу кряду.
В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эти голы стали первыми в этом сезоне.
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