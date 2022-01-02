Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву»

05:38
Теги:

«Торонто» крупно обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу кряду.

В составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эти голы стали первыми в этом сезоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома
0
Реклама