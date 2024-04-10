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Мэттьюс — о рекорде по голам в НХЛ в XXI веке: «Круто — обойти Овечкина»

Алина Савинова
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Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал свой рекорд по забитым голам в НХЛ в XXI веке.

10 апреля 26-летний американец отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (5:2), которая стала для него 66-й в текущем сезоне. Он побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, принадлежавший российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (65 шайб в сезоне-2007/08).

«Круто — обойти Овечкина. Очевидно, он тот, кто он есть, и он сделал и достиг многого в хоккее. Для меня большая честь быть в одном списке с ним», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Мэттьюса в текущем сезоне 104 (66+38) очка в 77 матчах. Он выступает за «Торонто» с 2016 года.

Источник: https://www.nhl.com/news/
Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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Кучеров вышел на второе место среди европейцев по очкам в одном сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 79 53 26 110
2 Каролина 79 50 29 107
3 Айлендерс 78 36 42 87
4 Вашингтон 78 37 41 85
5 Питтсбург 78 36 42 84
6 Филадельфия 79 36 43 83
7 Нью-Джерси 79 37 42 79
8 Коламбус 79 26 53 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 79 46 33 107
2 Флорида 79 49 30 104
3 Торонто 78 46 32 101
4 Тампа-Бэй 78 44 34 95
5 Детройт 78 38 40 84
6 Баффало 79 37 42 79
7 Оттава 78 34 44 72
8 Монреаль 78 30 48 72
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 79 50 29 109
2 Колорадо 79 49 30 104
3 Виннипег 78 48 30 102
4 Нэшвилл 79 45 34 95
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 78 37 41 84
7 Аризона 78 33 45 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 78 48 30 104
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 78 41 37 93
4 Вегас 77 42 35 92
5 Сиэтл 77 33 44 79
6 Калгари 77 35 42 75
7 Анахайм 79 26 53 57
8 Сан-Хосе 78 18 60 45
Результаты / календарь
30.03
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15.04
10.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 5 : 2
10.04 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 2 : 5
10.04 02:00
Флорида – Оттава
 2 : 0
10.04 02:00
Айлендерс – Рейнджерс
4 : 2
10.04 02:00
Монреаль – Филадельфия
 9 : 3
10.04 02:00
Бостон – Каролина
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Вашингтон
 1 : 2
10.04 03:00
Нэшвилл – Виннипег
 3 : 4 ОТ
10.04 03:00
Даллас – Баффало
 3 : 2
10.04 04:30
Колорадо – Миннесота
 5 : 2
10.04 05:00
Сиэтл – Аризона
 5 : 0
10.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 3 : 1
10.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 3 ОТ
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 139
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 79 137
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 77 66
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 79 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 15 1.83
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