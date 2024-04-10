Кучеров вышел на второе место среди европейцев по очкам в одном сезоне

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на второе место среди европейских хоккеистов по очкам, набранным за один сезон НХЛ.

30-летний россиянин отдал три голевые передачи в матче «Тампы» против «Коламбуса» (5:2). Благодаря этому теперь на его счету 139 (43+96) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Кучеров повторил достижение словака Петера Штястны, который набрал 139 очков в сезоне-1981/82. Теперь из европейцев россиянина опережает только чех Яромир Ягр, набравший 149 очков в сезоне-1995/96.

Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. Второе место занимает нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон — 137 (51+86) очков. Третьим остается форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 130 (31+99) очков.