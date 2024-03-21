Тренер «Вашингтона»: «Этот этап сезона — время Овечкина блистать»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру капитана «столичных» Александра Овечкина в последних играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Овечкин более вовлечен. Он чувствует важность матчей. Этот этап сезона — его время блистать, время, когда он очень хочет вывести свою игру на высокий уровень, а также и всю команду в качестве капитана», — приводит слова Карбери RMNB.com.

В последних 5 матчах Овечкин набрал 6 (5+1) очков. Всего в нынешнем сезоне 38-летний форвард провел 65 игр, в которых набрал 54 (23+31) очка.

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 75 очко в 68 встречах.