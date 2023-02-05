Мэттью Ткачак признан лучшим игроком Матча звезд НХЛ

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак, представляющий Атлантический дивизион, стал лучшим игроком Матча звезд НХЛ.

25-летний американец набрал 5 (3+2) очков в полуфинале против Столичного дивизиона (10:6), а также 2 (1+1) очка в финале против Центрального дивизиона (7:5).

В текущем сезоне Ткачак провел 49 матчей в НХЛ, в которых набрал 66 (25+41) очков.

Матч звезд НХЛ проходил во Флориде с 3 по 4 февраля.