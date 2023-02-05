Капризов не набрал ни одного очка в Матче звезд НХЛ

Во Флориде завершился Матч звезд НХЛ-2023.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов выступал за Центральный дивизион, который в полуфинале обыграл Тихоокеанский со счетом 6:4, а в финале уступил Атлантическому — 5:7. При этом 25-летний россиянин не набрал ни одного очка за два матча, нанеся 7 бросков по воротам.

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 59 (27+32) очков.