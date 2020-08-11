«Металлург» победил «Сибирь» на Мемориале Ромазана

«Металлург» обыграл «Сибирь» в матче Мемориала Ромазана — 3:2. В стартовой игре турнира «Магнитка» с таким же счетом уступила «Автомобилисту». 13 августа магнитогорцам предстоит игра с «Амуром», а «Сибири» — с «Автомобилистом».

Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Хлыстов — 1 (Неколенко, Чибисов), 4:12 — 1:0. Дронов — 1 (бол., Нестрашил, Карпов), 5:40 — 2:0. Плотников — 1 (Мозякин, Прохоркин), 36:50 — 3:0. Чесалин — 1 (Комаров, Санников), 42:01 — 3:1. Руохомаа — 1 (Йокипакка, Пуустинен), 42:20 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Красиков (Красоткин, 5:40).

Броски: 33 (13+8+12) — 29 (10+9+10).

Судьи: Гашилов, Наумов.

11 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».