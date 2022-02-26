Мессье назвал, что необходимо Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Легендарный хоккеист, а ныне телеэксперт Марк Мессье считает, что российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину необходимо здоровье, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Чтобы побиь рекорд Гретцки, Овечкину надо оставаться здоровым. Когда становишься старше, начинают подкрадываться травмы. Он неизбежно будет получать больше травм, чем раньше. Всю карьеру он удивительным образом избегал их, поэтому и смог начать погоню за Гретцки. В то же время он сталкивался с локаутами, коронавирусом и не смог провести столько матчей, сколько мог бы.

Чтобы он побил рекорд, ему должна сопутствовать удача, и он должен будет провести много матчей без травм. Хорошо, что Овечкин умеет забивать с любой позиции. С возрастом начнет сдавать, но у него все равно остается страшный бросок", — приводит ESPN слова Мессье.

На счету россиянина 762 гола. Больше Овечкина в НХЛ забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).