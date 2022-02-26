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Сегодня, 00:14

Мессье назвал, что необходимо Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Легендарный хоккеист, а ныне телеэксперт Марк Мессье считает, что российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину необходимо здоровье, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Чтобы побиь рекорд Гретцки, Овечкину надо оставаться здоровым. Когда становишься старше, начинают подкрадываться травмы. Он неизбежно будет получать больше травм, чем раньше. Всю карьеру он удивительным образом избегал их, поэтому и смог начать погоню за Гретцки. В то же время он сталкивался с локаутами, коронавирусом и не смог провести столько матчей, сколько мог бы.

Чтобы он побил рекорд, ему должна сопутствовать удача, и он должен будет провести много матчей без травм. Хорошо, что Овечкин умеет забивать с любой позиции. С возрастом начнет сдавать, но у него все равно остается страшный бросок", — приводит ESPN слова Мессье.

На счету россиянина 762 гола. Больше Овечкина в НХЛ забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Марк Мессье
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
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26.02 03:00
Каролина – Коламбус
 - : -
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 - : -
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 - : -
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 - : -
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
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