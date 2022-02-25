Американцы раскритиковали своих журналистов за вопросы Овечкину о ситуации на Украине

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». Хоккеист высказался о происходящем на Украине, назвав ситуацию тяжелой.

Американские болельщики «Кэпиталз» были возмущены вопросами журналистов на эту тему. Много комментариев появилось под постом «Вашингтона» в Twitter:

Washington Capitals captain Alex Ovechkin media availability after practice in Philadelphia. pic.twitter.com/y2gxFpV3CL — Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2022

«Почему в мире СМИ спрашивают его об этом дерьме? Абсолютно нелепые вопросы. Что ты хочешь, чтобы парень сказал?».

«Проклятые репортеры, перестаньте спрашивать игроков про Украину! Они не хотят говорить об этом, так что не поднимайте эту тему».

«Почему мы все еще делаем это в 2022 году? Оставьте парня в покое. Он не собирается давать вам ответы, которых вы жаждете. Его семья в России, этого должно быть достаточно».

«Почему ему задают вопросы о войне, он же хоккеист».

«Абсолютно безответственная журналистика».