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25 февраля, 23:50

Американцы раскритиковали своих журналистов за вопросы Овечкину о ситуации на Украине

Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». Хоккеист высказался о происходящем на Украине, назвав ситуацию тяжелой.

Американские болельщики «Кэпиталз» были возмущены вопросами журналистов на эту тему. Много комментариев появилось под постом «Вашингтона» в Twitter:

«Почему в мире СМИ спрашивают его об этом дерьме? Абсолютно нелепые вопросы. Что ты хочешь, чтобы парень сказал?».

«Проклятые репортеры, перестаньте спрашивать игроков про Украину! Они не хотят говорить об этом, так что не поднимайте эту тему».

«Почему мы все еще делаем это в 2022 году? Оставьте парня в покое. Он не собирается давать вам ответы, которых вы жаждете. Его семья в России, этого должно быть достаточно».

«Почему ему задают вопросы о войне, он же хоккеист».

«Абсолютно безответственная журналистика».

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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НХЛ: «Каролина» — «Коламбус», «Сент-Луис» — «Баффало» и другие матчи 26 февраля
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
16.02
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19.02
20.02
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1.03
2.03
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26.02 03:00
Каролина – Коламбус
 - : -
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 - : -
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 - : -
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 - : -
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 - : -
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
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