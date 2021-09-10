Мерзликин представил шлем, который посвятил погибшему голкиперу «Коламбуса» Кивлениексу

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин представил шлем, который посвятил погибшему вратарю Матиссу Кивлениексу.

На шлеме изображен номер 80. Под ним выступал Кивлениекс.

«Ты отбил последнюю шайбу, младший брат», — написано на экипировке.

For Kivi ??? pic.twitter.com/dLdqJvyncd — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) September 10, 2021

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой. Мерзликин рассказал, что хоккеист спас его семью.

24 августа стало известно, что у Мерзликина родился сын, которого назвали в честь Матисса.