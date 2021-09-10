Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мерзликин представил шлем, который посвятил погибшему голкиперу «Коламбуса» Кивлениексу

19:21
Теги:

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин представил шлем, который посвятил погибшему вратарю Матиссу Кивлениексу.

На шлеме изображен номер 80. Под ним выступал Кивлениекс.

«Ты отбил последнюю шайбу, младший брат», — написано на экипировке.

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой. Мерзликин рассказал, что хоккеист спас его семью.

24 августа стало известно, что у Мерзликина родился сын, которого назвали в честь Матисса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Россия по пенальти проиграла Белоруссии в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу
В РФ заявили о попытках США создать в Белоруссии автокефальную церковь
Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
Что сказал доктор Комаровский о пользе масок
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд