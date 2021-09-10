Мерзликин представил шлем, который посвятил погибшему голкиперу «Коламбуса» Кивлениексу
19:21
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин представил шлем, который посвятил погибшему вратарю Матиссу Кивлениексу.
На шлеме изображен номер 80. Под ним выступал Кивлениекс.
«Ты отбил последнюю шайбу, младший брат», — написано на экипировке.
Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой. Мерзликин рассказал, что хоккеист спас его семью.
24 августа стало известно, что у Мерзликина родился сын, которого назвали в честь Матисса.
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