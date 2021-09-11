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Главный тренер рассказал о будущем Тарасенко в «Сент-Луисе»

10:54
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби сообщил, что российский нападающий Владимир Тарасенко останется в команде. По его словам, в клубе рассчитывают на 29-летнего форварда.

Ранее появилась информация, что россиянин запросил обмен. Контракт Тарасенко действует до конца сезона-2022/23.

«Я ожидаю, что Тарасенко будет играть за «Сент-Луис», и я намерен относиться к нему, как к любому другому хоккеисту. У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше», — цитирует Беруби русскоязычная версия сайта НХЛ.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В сезоне-2018/19 он выиграл Кубок Стэнли, а в прошлом году снова перенес операцию на плече и пропустил часть сезона.

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Роман Шишов все материалы автора

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