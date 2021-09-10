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Дэвид Бэкес на один день вернулся в «Сент-Луис» и завершил карьеру

02:14
Дэвид Бэкес. Фото Instagram
Дэвид Бэкес. Фото Instagram
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Нападающий Дэвид Бэкес подписал однодневный контракт с «Сент-Луисом». 37-летний американец официально вернулся в клуб, в котором начинал карьеру в НХЛ, а затем объявил о завершении карьеры.

«Мне настолько нравились числа, что я планировал сделать из них карьеру в области электротехники. Этого не произошло, но, по Божьей воле, я сделал карьеру, в которой числа все еще были важны — в Национальной хоккейной лиге. Хоккей — это игра с большим количеством цифр, статистики и аналитики, но больше всего я запомню опыт, которым я был благословлен, и отношения, которые были созданы. И вот мы здесь, мое приключение в НХЛ завершилось.

Игра становилась все быстрее и моложе, и я долгое время не ассоциировался ни с одним из этих прилагательных. Моей конечной целью было сыграть 1000 матчей, но мне не хватило 35.

В конце концов, дело не в том, что все эти цифры не имеют значения — они имеют значение, и я чертовски ими горжусь. Но для меня важнее всего бесчисленные впечатления и отношения, которые дала мне игра. Это то, что я считаю безмерным", — отметил хоккеист в прощальном письме на сайте клуба.

Всего в НХЛ Бэкес с 2006 года провел 964 матча за «Сент-Луис», «Бостон» и «Анахайм». На его счету 248 голов и 313 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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