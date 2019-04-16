"Меня до сих пор тошнит". Главный тренер "Каролины" - подробно о драке Овечкина и Свечникова

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор после матча с "Вашингтоном" (5:0) высказал свое мнение по поводу драки своего нападающего Андрея Свечникова с форвардом соперников Александром Овечкиным.

– Свечников многое значит для нас, – цитирует Бриндамора nbcsports.com. – Молодой парень, ему только стукнуло 19. У него особая связь с командой, да и со мной тоже. Поэтому когда видишь такое, то тебя выворачивает. Меня до сих пор тошнит после этого.

Только что послушал, что сказал Ови на этот счет. Он сказал, что наш парень вызвал его. Если это так, то это немного меняет дело. Но если посмотреть видео, а я смотрел его дважды, то Ови дважды ударил Свечникова клюшкой. Свечников ответил. Не знаю, была ли у них словесная перепалка, но видно, что Ови первым скинул перчатки.

Это очень расстраивает, ведь это его первая драка, и он получил повреждения. Он сыграл 90 матчей и никогда не дрался. Уверен, что Ови знал об этом. Это меня очень беспокоит, но уже ничего не поделать.