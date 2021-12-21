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Матч «Филадельфия» — «Вашингтон» перенесен на неопределенный срок

20:21
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Национальная хоккейная лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон», сообщает пресс-служба лиги.

Ранее команда отменила традиционное общение с прессой после утренней тренировке. По неофициальным данным, положительные тесты на коронавирус сдали нападающий Даниэль Спронг и защитник Джастин Шульц.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.

Планировалось, что в ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Филадельфия» — «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными.

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Иван Шитик все материалы автора
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