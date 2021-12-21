Илья Михеев и еще несколько игроков «Торонто» попали в ковид-протокол

Сразу несколько игроков «Торонто» попали в ковид-протокол НХЛ. В их числе оказался нападающий Илья Михеев, сообщает пресс-служба куба.

Также в этом списке оказались нападающий Давид Кемпф, защитник Расмус Сандин и голкипер Петр Мразек.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.