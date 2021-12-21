Илья Михеев и еще несколько игроков «Торонто» попали в ковид-протокол
20:18
Сразу несколько игроков «Торонто» попали в ковид-протокол НХЛ. В их числе оказался нападающий Илья Михеев, сообщает пресс-служба куба.
Также в этом списке оказались нападающий Давид Кемпф, защитник Расмус Сандин и голкипер Петр Мразек.
Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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