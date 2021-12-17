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Матч НХЛ «Монреаль» — «Бостон» перенесен из-за вспышки коронавируса

18:15

Матч НХЛ «Монреаль» — «Бостон» перенесен из-за вспышки коронавируса в бостонской команде, передает пресс-служба лиги.

Встреча была запланирована на воскресенье, 19 декабря. Новая дата будет сообщена позже. 17 декабря «Монреаль» объявил, что домашние игры команды будут проходить без болельщиков.

В ковид-протакол в составе «Бостона» попали нападающие Патрис Бержерон, Брэд Маршанд, Антон Блид, Трент Фредерик и голкипер Джереми Суэйман.

Бостонский клуб занимает пятое место в Атлантическом дивизионе с 30 очками, «Монреаль» с 17 очками в 31 матче занимает в Атлантическом дивизионе восьмое место.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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