Матч НХЛ «Монреаль» — «Бостон» перенесен из-за вспышки коронавируса в бостонской команде, передает пресс-служба лиги.

Встреча была запланирована на воскресенье, 19 декабря. Новая дата будет сообщена позже. 17 декабря «Монреаль» объявил, что домашние игры команды будут проходить без болельщиков.

В ковид-протакол в составе «Бостона» попали нападающие Патрис Бержерон, Брэд Маршанд, Антон Блид, Трент Фредерик и голкипер Джереми Суэйман.

Бостонский клуб занимает пятое место в Атлантическом дивизионе с 30 очками, «Монреаль» с 17 очками в 31 матче занимает в Атлантическом дивизионе восьмое место.