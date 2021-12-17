Пол Морис покинул пост главного тренера «Виннипега»

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис принял решение уйти в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Дэйв Лоури был назначен временно исполняющим обязанности. Ранее канадский специалист работал в команде ассистентом главного тренера.

Отмечается, что руководство «Джетс» одобрило отставку 54-летнего специалиста, который тренировал команду с 2014 года.

«Виннипег» занимает девятое место в Западной конфренции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 31 очко в 28 матчах.

В ночь на 18 декабря команда проведет домашний матч против «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 04.00 по московскому времени.