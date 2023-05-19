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Сегодня, 09:47

Матч «Каролины» и «Флориды» стал шестым по продолжительности в истории НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Каролина» и «Флорида».
Фото USA Today Sports

Первый матч финальной серии Восточной конференции между «Каролиной» и «Флоридой» (2:3 4ОТ) продолжался 139 минут 47 секунд.

Как сообщает сайт НХЛ, этот результат является шестым в истории лиги по времени продолжительности встречи. Первое место по этому показателю занимает матч «Детройт» — «Монреаль». Он состоялся 24 марта 1936 года, продолжительность — 176 минут 30 секунд.

Вторая игра между «Каролиной» и «Флоридой» состоится в воскресенье, 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

Топ-5 самых продолжительных матчей в истории НХЛ:

1. «Детройт» — «Монреаль», 176 минут 30 секунд, 24 марта 1936 года.
2. «Торонто» — «Бостон», 164 минуты 46 секунд, 3 апреля 1933 года.
3. «Филадельфия» — «Питтсбург», 152 минуты 1 секунда, 4 мая 2000 года.
4. «Тампа-Бэй» — «Коламбус», 150 минут 27 секунд, 11 августа 2020 года.
5. «Анахайм» — «Даллас», 140 минут 48 секунд, 24 апреля 2003 года.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
1
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«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Регулярный чемпионат
    Плей-офф
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 82 52 30 113
    2 Нью-Джерси 82 52 30 112
    3 Рейнджерс 82 47 35 107
    4 Айлендерс 82 42 40 93
    5 Питтсбург 82 40 42 91
    6 Вашингтон 82 35 47 80
    7 Филадельфия 82 31 51 75
    8 Коламбус 82 25 57 59
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 82 65 17 135
    2 Торонто 82 50 32 111
    3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
    4 Флорида 82 42 40 92
    5 Баффало 82 42 40 91
    6 Оттава 82 39 43 86
    7 Детройт 82 35 47 80
    8 Монреаль 82 31 51 68
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 82 51 31 109
    2 Даллас 82 47 35 108
    3 Миннесота 82 46 36 103
    4 Виннипег 82 46 36 95
    5 Нэшвилл 82 42 40 92
    6 Сент-Луис 82 37 45 81
    7 Аризона 82 28 54 70
    8 Чикаго 82 26 56 59
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 82 51 31 111
    2 Эдмонтон 82 50 32 109
    3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
    4 Сиэтл 82 46 36 100
    5 Калгари 82 38 44 93
    6 Ванкувер 82 38 44 83
    7 Сан-Хосе 82 22 60 60
    8 Анахайм 82 23 59 58
    1/2 финала Счет в серии
    Вегас - Даллас
    Вегас - Даллас
    0 - 0
    1. Вегас - Даллас
    0 - 0
    2. Вегас - Даллас
    0 - 0
    3. Даллас - Вегас
    0 - 0
    4. Даллас - Вегас
    0 - 0
    		0 - 0
    Каролина - Флорида
    Каролина - Флорида
    0 - 1
    1. Каролина - Флорида
    2 - 3
    2. Каролина - Флорида
    0 - 0
    3. Флорида - Каролина
    0 - 0
    4. Флорида - Каролина
    0 - 0
    		0 - 1
    Второй раунд
    Вегас - Эдмонтон
    Вегас - Эдмонтон
    4 - 2
    1. Вегас - Эдмонтон
    6 - 4
    2. Вегас - Эдмонтон
    1 - 5
    3. Эдмонтон - Вегас
    1 - 5
    4. Эдмонтон - Вегас
    4 - 1
    5. Вегас - Эдмонтон
    4 - 3
    6. Эдмонтон - Вегас
    2 - 5
    		4 - 2
    Каролина - Нью-Джерси
    Каролина - Нью-Джерси
    4 - 1
    1. Каролина - Нью-Джерси
    5 - 1
    2. Каролина - Нью-Джерси
    6 - 1
    3. Нью-Джерси - Каролина
    8 - 4
    4. Нью-Джерси - Каролина
    1 - 6
    5. Каролина - Нью-Джерси
    3 - 2
    		4 - 1
    Даллас - Сиэтл
    Даллас - Сиэтл
    4 - 3
    1. Даллас - Сиэтл
    4 - 5
    2. Даллас - Сиэтл
    4 - 2
    3. Сиэтл - Даллас
    7 - 2
    4. Сиэтл - Даллас
    3 - 6
    5. Даллас - Сиэтл
    5 - 2
    6. Сиэтл - Даллас
    6 - 3
    7. Даллас - Сиэтл
    2 - 1
    		4 - 3
    Торонто - Флорида
    Торонто - Флорида
    1 - 4
    1. Торонто - Флорида
    2 - 4
    2. Торонто - Флорида
    2 - 3
    3. Флорида - Торонто
    3 - 2
    4. Флорида - Торонто
    1 - 2
    5. Торонто - Флорида
    2 - 3
    		1 - 4
    Первый раунд
    Торонто - Тампа-Бэй
    Торонто - Тампа-Бэй
    4 - 2
    1. Торонто - Тампа-Бэй
    3 - 7
    2. Торонто - Тампа-Бэй
    7 - 2
    3. Тампа-Бэй - Торонто
    3 - 4
    4. Тампа-Бэй - Торонто
    4 - 5
    5. Торонто - Тампа-Бэй
    2 - 4
    6. Тампа-Бэй - Торонто
    1 - 2
    		4 - 2
    Вегас - Виннипег
    Вегас - Виннипег
    4 - 1
    1. Вегас - Виннипег
    1 - 5
    2. Вегас - Виннипег
    5 - 2
    3. Виннипег - Вегас
    4 - 5
    4. Виннипег - Вегас
    2 - 4
    5. Вегас - Виннипег
    4 - 1
    		4 - 1
    Колорадо - Сиэтл
    Колорадо - Сиэтл
    3 - 4
    1. Колорадо - Сиэтл
    1 - 3
    2. Колорадо - Сиэтл
    3 - 2
    3. Сиэтл - Колорадо
    4 - 6
    4. Сиэтл - Колорадо
    3 - 2
    5. Колорадо - Сиэтл
    2 - 3
    6. Сиэтл - Колорадо
    1 - 4
    7. Колорадо - Сиэтл
    1 - 2
    		3 - 4
    Нью-Джерси - Рейнджерс
    Нью-Джерси - Рейнджерс
    4 - 3
    1. Нью-Джерси - Рейнджерс
    1 - 5
    2. Нью-Джерси - Рейнджерс
    1 - 5
    3. Рейнджерс - Нью-Джерси
    1 - 2
    4. Рейнджерс - Нью-Джерси
    1 - 3
    5. Нью-Джерси - Рейнджерс
    4 - 0
    6. Рейнджерс - Нью-Джерси
    5 - 2
    7. Нью-Джерси - Рейнджерс
    4 - 0
    		4 - 3
    Эдмонтон - Лос-Анджелес
    Эдмонтон - Лос-Анджелес
    4 - 2
    1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
    3 - 4
    2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
    4 - 2
    3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
    3 - 2
    4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
    4 - 5
    5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
    6 - 3
    6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
    4 - 5
    		4 - 2
    Бостон - Флорида
    Бостон - Флорида
    3 - 4
    1. Бостон - Флорида
    3 - 1
    2. Бостон - Флорида
    3 - 6
    3. Флорида - Бостон
    2 - 4
    4. Флорида - Бостон
    2 - 6
    5. Бостон - Флорида
    3 - 4
    6. Флорида - Бостон
    7 - 5
    7. Бостон - Флорида
    3 - 4
    		3 - 4
    Даллас - Миннесота
    Даллас - Миннесота
    4 - 2
    1. Даллас - Миннесота
    2 - 3
    2. Даллас - Миннесота
    7 - 3
    3. Миннесота - Даллас
    5 - 1
    4. Миннесота - Даллас
    2 - 3
    5. Даллас - Миннесота
    4 - 0
    6. Миннесота - Даллас
    1 - 4
    		4 - 2
    Каролина - Айлендерс
    Каролина - Айлендерс
    4 - 2
    1. Каролина - Айлендерс
    2 - 1
    2. Каролина - Айлендерс
    4 - 3
    3. Айлендерс - Каролина
    5 - 1
    4. Айлендерс - Каролина
    2 - 5
    5. Каролина - Айлендерс
    2 - 3
    6. Айлендерс - Каролина
    1 - 2
    		4 - 2
    Результаты / календарь
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    10.05
    11.05
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    15.05
    16.05
    19.05
    20.05
    21.05
    23.05
    24.05
    25.05
    19.05 03:00
    Каролина – Флорида
    		 2 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Снайперы
    Вратари (КН)
    И О
    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 12 20
    Роопе Хинтц

    Роопе Хинтц

    Даллас

    		 13 19
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 12 18
    И Г
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 12 13
    Роопе Хинтц

    Роопе Хинтц

    Даллас

    		 13 9
    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 12 8
    И КН
    Джек Кэмпбелл

    Джек Кэмпбелл

    Эдмонтон

    		 4 1.01
    Фредерик Андерсен

    Фредерик Андерсен

    Каролина

    		 7 1.65
    Игорь Шестеркин

    Игорь Шестеркин

    Рейнджерс

    		 7 1.96
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