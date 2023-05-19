Бобровский признан второй звездой матча «Каролина» — «Флорида»

НХЛ назвала лучших игроков первого матча финальной серии Восточной конференции «Каролина» — «Флорида» (2:3 4ОТ).

Второй звездой встречи стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он совершил 63 сейва в этой встрече, побив клубный рекорд.

Первой звездой стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук. Он забил победную шайбу в четвертом овертайме.

Третьей звездой признан нападающий «Каролины» Сет Джарвис, набравший 2 (1+1) очка.