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Маршессо стал третьим игроком «Вегаса» с хет-триком в плей-офф НХЛ

06:08
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Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил хет-трик в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

Для 30-летнего канадца это первый хет-трик в Кубке Стэнли. Также он стал третьим игроком «рыцарей», кто смог забросить три шайбы в одном матче плей-офф — ранее это удалось Маттиасу Янмарку и Марку Стоуну.

В регулярном чемпионате Маршессо провел 55 матчей, в которых набрал 44 (18+26) очка.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей