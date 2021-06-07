Канада разрешила клубам из США приехать для участия в Кубке Стэнли

Правительство Канады разрешило клубам НХЛ из США приехать в страну на матчи Кубка Стэнли, сообщается на официальном сайте лиги.

Решение позволяет командам пересекать границу США и Канады для игр в рамках измененного карантина, начиная с полуфинала Кубка Стэнли. П рибывающие в страну игроки и персонал американских команд должны соблюдать установленные правила, в том числе ежедневно проходить тесты на COVID-19.

Канадско-американская граница закрылась в конце марта 2020 года. Запрещены все необязательные передвижения граждан двух стран, а также туристов.

Во втором раунде плей-офф остались две канадские команды — «Монреаль» и «Виннипег». Счет в серии 3-0 в пользу «Канадиенс».