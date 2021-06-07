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Канада разрешила клубам из США приехать для участия в Кубке Стэнли

05:09
Кубок Стэнли. Фото nhl.com
Кубок Стэнли. Фото nhl.com
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Правительство Канады разрешило клубам НХЛ из США приехать в страну на матчи Кубка Стэнли, сообщается на официальном сайте лиги.

Решение позволяет командам пересекать границу США и Канады для игр в рамках измененного карантина, начиная с полуфинала Кубка Стэнли. Прибывающие в страну игроки и персонал американских команд должны соблюдать установленные правила, в том числе ежедневно проходить тесты на COVID-19.

Канадско-американская граница закрылась в конце марта 2020 года. Запрещены все необязательные передвижения граждан двух стран, а также туристов.

Во втором раунде плей-офф остались две канадские команды — «Монреаль» и «Виннипег». Счет в серии 3-0 в пользу «Канадиенс».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей