Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (6:2).

«Я рад за Кирилла. Мне повезло с ним немножко работать. Это талантливый парень. Еще мне нравится его воспитание. Россия всегда была богата на таланты. Дай Бог, чтобы он и дальше проявлял себя. У него есть все основания, чтобы добиться высоких результатов», — сказал Быков «СЭ».

Кирилл Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который смог оформить хет-трик в матче Кубка Стэнли.