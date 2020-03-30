Марк Джиордано: «Остановить переписку Лучича и Риналдо невозможно»

Защитник «Калгари» Марк Джиордано рассказал, как в команде поддерживают связь в условиях карантина. Из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ приостановлен.

— Зак Риналдо и Милан Лучич обычно начинают переписку в чате каждый день, и как только она начинается, остановить ее невозможно, — приводит слова Джиордано российская версия официального сайта лиги. — Телефон вибрирует весь день. Сложно держать его в порядке на протяжении всего дня, потому что приходит очень много текстовых сообщений. Но вообще здорово, что у нас хотя бы есть такая возможность.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 721 584 человек. Умерших — 33 958, выздоровевших — 149 122. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.