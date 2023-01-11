Марченко забросил девятую шайбу в сезоне

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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 17-й минуте третьего периода 22-летний россиянин сократил отставание своей команды и сделал счет 3:6.

Марченко забросил девятую шайбу в 17-м матче за «Коламбус». Форвард проводит дебютный сезон в НХЛ.