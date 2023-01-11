Кучеров сделал дубль в матче «Тампы» с «Коламбусом»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

29-летний россиянин забросил вторую шайбу в игре на 7-й минуте третьего периода и сделал счет 4:2 в пользу «Лайтнинг».

В первом периоде у Кучерова был один гол и одна результативная передача.

Теперь на счету форварда 58 (16+42) очков в 39 матчах сезона-2022/23.