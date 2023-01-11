Кучеров сделал дубль в матче «Тампы» с «Коламбусом»
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
29-летний россиянин забросил вторую шайбу в игре на 7-й минуте третьего периода и сделал счет 4:2 в пользу «Лайтнинг».
В первом периоде у Кучерова был один гол и одна результативная передача.
Теперь на счету форварда 58 (16+42) очков в 39 матчах сезона-2022/23.
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|2
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|40
|26
|14
|53
|3
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|22
|17
|47
|4
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|5
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|38
|20
|18
|43
|6
|Сент-Луис
|41
|20
|21
|43
|7
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|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|39
|23
|16
|50
|4
|Калгари
|41
|19
|22
|46
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|39
|17
|22
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|Сан-Хосе
|41
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|8
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|28
Результаты / календарь
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16.01
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|- : -
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|- : -
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|- : -
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|- : -
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|- : -
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|- : -
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
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|
Колорадо – Флорида
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|57
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|38
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
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