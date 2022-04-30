Малкин в 13-й раз забросил 20 шайб за сезон. Больше только у Овечкина, Кейна и Кросби

Малкин в 13-й раз забросил 20 шайб за сезон

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом». Эта шайба стала для него 20-й в этом сезоне.

Как собщает пресс-служба лиги, 35-летний Малкин в 13-м сезоне за карьеру забивает не менее 20 голов. Среди действующих игроков больше таких сезонов только у Александра Овечкина из «Вашингтона» (17), Патрика Кейна из «Чикаго» (14) и Сидни Кросби «Питтсбурга» (14).

Напомним, в этом сезоне Малкин начал играть только в январе, так как у него была операция на колене и долгое восстановление.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин набрал 1146 (444+702) очков.