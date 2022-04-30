Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне

«Питтсбург» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом».

На 4-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Ассистировали ему Дентон Хайнен и Маркус Петтерссон.

Для 35-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 20-й в этом сезоне.

Напомним, в этом сезоне Малкин начал играть только в январе, так как у него была операция на колене и долгое восстановление.