Малкин пока не думает о продлении контракта с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сообщил, что пока не вел переговоров с руководством клуба о новом контракте.

Его ныненшнее соглашение действует до 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард хочет подписать новый трехлетний контракт.

— Я не знаю, откуда пошла эта информация про три года. Кто ее запустил? У меня пока не было разговора с руководством «Питтсбурга» о новом контракте, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Может быть, он произойдет после этого сезона, когда у меня останется последний год, и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года — это приличный срок. Надо играть в хоккей, а там как сложится.